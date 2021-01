Desde el baño: Lola Índigo enamora con los pantalones abajo

Lola Índigo, cuyo verdadero nombre es Miriam Doblas Muñoz, es una de las artistas más populares de la canción en español sin lugar a dudas. La madrileña conoció la fama luego de su paso por el reality de canto Operación Triunfo; lo que le permitió darse a conocer y gracias a ello, al año siguiente, pudo sacar su primer sencillo que obtuvo doble disco de platino: "Ya no quiero ná".

Cuando hablamos en términos de su popularidad, la mejor forma de tomar dimensión es ver sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Instagram donde posee más de 1 millón de seguidores. Reciente mente sus fans fueron sorprendidos con lo que contó en el programa “La Resistencia” de Movistar +, al cual fue invitada junto con Belén Aguilera para promocionar “La Tirita”, canción que ambas cantan juntas.

Particularmente el momento que llamó la atención de los espectadores del “Late night show” fue cuando la conversación se tornó un tanto escatológica, en el momento en que Lola se paró repentinamente para abandonar el plató exclamando sin ningún prurito “me meo”; ante esto su compañera de canción en lugar de llevar la atención hacia otra temática afirmó que probablemente ella también tuviera que ausentarse brevemente para visitar el baño.

Ante la consulta del entrevistador quien intentó profundizar en el tema Aguilera respondió:” Yo me meo encima constantemente. La última vez, este sábado. Estaba durmiendo, tenía un sueño de esos en los que te imaginas que estás yendo al cuarto de baño y cuando te quieres dar cuenta, pues lo estás soltando todo. En la cama tengo un protector para cuando me pasa".

A su regreso Lola Índigo también se despachó con una anécdota de esos momentos que suelen caracterizase por la intimidad y la tranquilidad; pero este no fue el caso por haber sucedido en el contexto de un festival. "Fui a un baño de esos portátiles y cuando me di cuenta no había papel. Así que tuve que usar la toallita de unas gafas carísimas que me había comprado", narro con normalidad y sin ruborizarse.

La intérprete de “Santería” ha sorprendido a sus seguidores de Instagram más de una vez con instantáneas desde el baño, por lo que parece que es una temática recurrente en su mente. Sus fans siempre le han respondido con halagos como los siguientes: Lola Índigo guapísima princesa❤️❤️❤️, Estas hermosa lola ❤❤❤, Guapísima princesa mia❤️❤️❤️❤️.