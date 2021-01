Danna Paola se confiesa: habló de su tortuoso pasado amoroso con parejas tóxicas

La cantante y actriz Danna Paola, no para de sorprender al mundo con tan solo 25 años; recientemente ha realizado el lanzamiento mundial de su nuevo álbum K. O. (Knock Out) y por esto mismo se encuentra realizando entrevistas promocionales del lanzamiento.

En plena promoción del disco nuevo Danna se sirve de las redes sociales como Instagram, pero también concede entrevistas a distintos medios. En una de estas entrevistas, le tocó participar del programa televisivo “Ventaneando”, dónde le preguntaron sobre su pasado en el amor, particularmente se hizo hincapié en una vieja relación que tuvo cuando ella era muy joven con el actor Eleazar “N”. Al respecto se mostró bastante abierta a contar su experiencia y como ha cambiado su personalidad desde aquella tortuosa relación. “Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”, exclamó.

“Yo creo que de los errores se aprende y al momento de juntarte, aliarte y, primero, hablar sobre el amor propio. Es algo que nos llega tarde, pero nos llega”, prosiguió la cantante.

“Sí se puede salir. Sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. (...) Al final son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta”, reflexionó sobre las situaciones que la han tocado vivir en la industria del espectáculo más allá de sus relaciones amorosas.

Además Danna Paola aseguro que de los errores se aprende y no volvería a soportar ese tipo de abusos: “Hoy en día tengo un detector muy heavy. Yo soy una persona con cero filtros y siempre hablo y digo y lo que no me gusta digo que no. Pero antes me daba mucho miedo, y creo que tiene que ver eso con el coraje que uno tiene adentro, que se va forjando. Las situaciones te van enseñando”.

“A mí me hace sentir muy fuerte, muy empoderada y muy saludable hoy en día, el saber que tengo un foco rojo para cualquier tipo de situación en la que me vea envuelta. Pero eso nunca más. Nunca me vuelvo a callar. Nunca volverá a pasar, o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles”, finalizó Danna Paola; quien además aseguro que le da mucha felicidad que hoy existan movimientos feministas que alerten sobre este tipo de maltratos.