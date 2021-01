Olvidó la ropa interior: Angelina Jolie es la mujer de nuestros sueños

La reina de corazones de Hollywood, Angelina Jolie, lleva más de 2 décadas siendo la dueña indiscutida de los sueños de los cinéfilos del mundo. Con una carrera construida a base de contundentes éxitos cinematográficos como “El coleccionista de huesos”, “Vidas ajenas”, “Alejandro Magno” o “Inocencia Interrumpida”; la actriz se hizo lugar dentro del Olimpo de Hollywood.

Pero más allá de su gran carrera detrás de las cámaras, la ex esposa de Brad Pitt, siempre se distinguió por su carácter y personalidad provocativa que alteraba el status quo de Hollywood. En sus propias palabras explica su forma de enfrentar a vida: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”.

Hoy Angelina Jolie se enfoca en su carrera pero ubicada detrás de las cámaras, en la silla de dirección para ser más precisos. La actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista ha podido solidificar su carrera como cineasta con películas como “En tierra de sangre y miel” e “Inquebrantable”, esta última con tres nominaciones a los premios Oscar de la Academia.

Aunque ella misma no posee cuentas en redes sociales, y se ha mostrado reacia a poseerlas, la exposición en estos medios le llega por parte de su séquito de fans alrededor del mundo, quienes poseen distintas cuentas a su nombre en los diferentes países donde existen clubes de fans de Angelina Jolie.

Beautiful 😍😍😍😍, la chica más bella del mundo, 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️, Me encantó esta foto de ti maravillosa dama Jolie ❤️❤️❤️,😍😍😍😍😘😘😘😘😘, Te amo cariño; fueron algunos de los comentarios con los que sus fans volcaron todo su amor por la diva en la publicación realizada por una de estas cuentas de fans en la red social Instagram.