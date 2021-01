Nuevamente alegría: Belinda y Christian Nodal dan el siguiente paso en su relación

Hace tan solo unos días atrás Belinda compartía su angustia con sus fans, tras haber pasado uno de los peores y más tristes momentos en su vida luego de que su pequeña mascota “Gizmo” pasara a mejor vida. El amoroso perrito era un bello ejemplar de Chihuahua que fue el “compañero de viajes y aventuras” de la artista, según sus propias palabras.

“Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí”, inicia la sentida despedida que Belinda le dedicó a su amigo fiel en Instagram.

“Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito, en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque como me puedes hacer tanta falta? Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar Te amare por siempre mi compañerito de vida gracias mi gizmito por cambiarme la vida 🤍🖤” finaliza con dulces palabras esta dedicatoria la cantante y actriz.

Por supuesto que un ser querido que se pierde es irremplazable, pero el lugar vacío que dejó Gizmo será más fácil de sobrellevar con la nueva compañía de “4” –sí, es el nombre con el que ha sido bautizado-; "Bienvenido a la familia 4", escribió Christian Nodal en su perfil de Twitter.

El nuevo compañero ya se encuentra instalado en los corazones de la pareja y de sus fans, quienes le dedicaron algunos elogios al pequeño cachorro. Igual a su papá, Q hermoso dios bendiga a 4, 😍😍😍😍, Bendiciones ❤️😍un fuerte abrazo desde los ángeles 😍; fueron algunas de las palabras de celebración de los seguidores de estos enamorados.