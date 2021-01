Damaris, quien dijo ser hija de Maradona, borró su cuenta de Instagram

Esta mañana en Informados de Todo, Luis Ventura contó otro capítulo en la historia sin fin de Diego Maradona. Según la información que compartió el periodista otra hija del astro busca ser legitimada, a pesar de que ya tendría el apellido y experiencias vividas con él. Lo extraño, es que después de que explotó la noticia la mujer desapareció de las redes sociales donde se había dado a conocer.

Ventura mostró en vivo un posteo de Damaris, quien hoy tiene 37 años, mediante el cual exhibió un DNI donde figura que su apellido es Maradona y una foto con el Diez abrazándola de pequeña, según ella. Además, cuenta que el nombre que la identifica fue elegido por el propio Diego.

El textual de aquella publicación era:

"Me viste cómo me creció el cabello y te gustó mucho... vos siempre querías que me dejaran el pelo largo en ese tiempo. Pero así fueron las cosas con ella y mi tío Bruno, que no te quería. No me olvido cuando me ataste la cola de caballo por primera vez a los siete años. Qué recuerdos aquellos".

"Te recuerdo, papá... me pusiste de nombre Damaris, qué hermoso nombre. Gracias papá. Te extraño demasiado y a veces no puedo evitar sentir que todo fue una pesadilla y que vas a venir a vernos... sufro. Sufro mucho pese a que sé que tú estás al lado de Dios, no dejo de culparme por todo el tiempo que no estuvimos juntos por culpa de ella... pasamos poco tiempo juntos".

De confirmarse que verdaderamente Damaris es otra hija de Diego Maradona sería la mayor, porque nació en 1984, dos años antes que Diego junior, quien hasta el momento ostentaba el título de primogénito del astro.

Según Luis Ventura "ella no quiso que esto trascendiera. Diego para tapar esto tuvo que mentir", y opinó: "Hoy hay tantas mentiras que ya no se sabe qué es verdad".

Probablemente por ese deseo de que esto no salga a la luz quien tenía una cuenta de Instagram como @damarismaradona hoy la eliminó. Al buscar el usuario, la red social publica: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página".