Irreconocible: 17 años después, así está hoy Don Martín de 'Pasión de gavilanes'

Pasión de gavilanes se emitió por primera vez en la pantalla chica en 2003 y de inmediato acaparó la atención de millones de televidentes con sus desopilantes personajes. Escrita por Julio Jiménez cuenta la historia de tres hermanos panaderos que se enamoran de otras tres hermanas de una de las familias más adineradas de Colombia. Combina drama, romance y comedia y en la actualidad, debido al gran éxito que tuvo hace más de una década, se retransmite en la pantalla de Canal Caracol.

Para alegría de sus fanáticos, la producción está trabajando en una segunda entrega del culebrón y son miles los que esperan ansiosos la llegada de la nueva temporada. Hay quienes se preguntan cómo se encuentran los actores que les dieron vida a los queridos personajes y por ello, aquí te contamos sobre uno de los más queridos de la tira.

Jorge Cao es el actor cubano que le dio vida a Martín Acevedo, un militar retirado y discapacitado dueño con un particular humor que hizo reír a más de uno de los televidentes. Era el abuelo de las hermanas Elizondo, las protagonistas del culebrón. Tiempo atrás, reveló que la productora no quería que él interpretara a Don Martín. "No me querían dar el papel porque yo venía de otro tipo de personajes con los que me había ido muy bien, por lo que las productoras tienden a encasillarte y se pierde la oportunidad de experimentar en cosas nuevas, sin embargo, después de tanto pedirlo me dieron la oportunidad de hacer casting y me lo gané", señaló en diálogo con El Universal.

Luego de su participación en la tira que le permitió reconocimiento internacional, el actor continuó deslumbrando con su actuación en otras exitosas producciones. 'Amores de mercado', 'A corazón abierto', 'El laberinto' y 'Secretos del paraíso' son por nombrar algunas.

En las redes sociales se muestra muy activo y diariamente comparte contenido con sus más de 200 mil seguidores. Hoy, a sus 77 años luce bastante diferente a cómo lo recordamos. ¡Mira cómo se encuentra en la actualidad!