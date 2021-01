Imposible no verla: la foto Denise Rosenthal de la que todos hablan

Denise Rosenthal es, sin lugar a dudas, una de las mujeres latinoamericanas más hermosa. Su salto a la fama fue gracias a su participación en Amango, la exitosa serie de televisión de drama juvenil chilena. Allí la actriz de 30 años de edad le dio vida a Feña. Debido al grandioso éxito, posteriormente salió al aire El Blog de la Feña, una serie interactiva donde el público definía las aventuras de la protagonista fuera de la Academia Le Blanc.

Fiesta fue su primer álbum de estudio editado de forma independiente que fue lanzado en 2013. Posteriormente, firmó contrato con la discográfica Universal Music Group y publicó su trabajo discográfico: Cambio de piel. Sororidad, empoderamiento femenino y amor propio son las temáticas de su álbum que fue muy bien recibido por el público.

Santería, es la reciente colaboración que realizó con Lola Índigo y Danna Paola que es una verdadero éxito y está sonando en todos lados. El clip cuenta con más de 32 millones de reproducciones en YouTube, la plataforma de videos más popular del mundo.

En su cuenta de Instagram, la siguen casi tres millones y medio de personas que llenan sus publicaciones de likes y halagos. Hace horas, compartió una postal que dejó a más de uno boquiabierto. "Se vienen muchas cositas muy geniales. ¿Quién está listo pal estreno del jueves?", les consultó a sus fanáticos.

La publicación, hasta el momento cosechó más de 200 mil 'me gusta' y un sinfín de comentarios. "Me encanta tu look", "Que preciosa", "Regia", "Te irá super bien. Eres una ganadora", "Qué brutal, ansiosa estoy", "No tengo emoji pra un twerk desatao, porque así estaré mañana", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.