Imperdible: las 3 razones para ver 'Diana: The Interview that Shook the World'

Las plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix y Amazon hace algún tiempo que presentan sus documentales sobre noticias como un “revival”, para no quedarse atrás DirecTv Go, ha presentado una joya para los amantes de la vida de los royals.

El nuevo documental de DirecTv Go se llama “Diana: The Interview that Shook the World”, y es una suerte de análisis sobre una de las entrevistas más controversiales de la historia. Se trata en líneas generales del día en que Lady Di reveló algunas polémicas de la familia real británica, y asuntos personales muy íntimos.

La entrevista que se busca recopilar, con algunos datos agregados, se dio en el año 1995 y el entrevistador fue Martin Bashir. Allí en ese sillón, la princesa de Gales hablaba sobre lo que fue su matrimonio con el príncipe Carlos, en ese momento hacía tres años de su separación pública. A mediados de 1994 Carlos reconocía que le había sido infiel a Diana, lo que causó un revuelo en todos los ámbitos de la sociedad británica y el mundo.

La monarquía británica no estaba al tanto de la entrevista que daría Diana ese día, para el programa “Panorama”, de la cadena BBC. Simplemente se enteraron cuando lo vieron, y la información dejó pata para arriba a todo el palacio, incluso a la reina Isabel II. Durante esta entrevista, uno de las frases más recordadas, fue cuando la princesa de Gales aceptó que sabía de la existencia de Camila Parker Bowles: “Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, decía la royal con total naturalidad frente a las cámaras.

El documental que DirecTv lanzó sobre la princesa Lady Di, dejó en claro el impacto que provocó la entrevista de los años ´90, en la que una mujer se atrevió a dar su punto de vista sobre la monarquía. Y con este punto de vista expresado por alguien que pertenecía a ese sector, cambió rotundamente la percepción sobre la corona británica que tenía la opinión pública y el público en general.