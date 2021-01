Una verdadera tentación: Natti Natasha desafía las restricciones de Instagram

Desde el lanzamiento de “Duty Love” junto a Don Omar , Natti Natasha siempre ha integrado los charts con sus éxitos musicales, sumando una lista interminable de hits.



Con más de 27 millones de seguidores en Instagram Natti goza de una tremenda popularidad gracias su atributos artísticos por ser una gran cantante y compositora, pero además por su destacada belleza.



La bella dominicana se ha convertido en una referente del reggaetón, el pop latino y bachata; siendo una de las artistas más buscadas por otros para realizar colaboraciones.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, tal es su verdadero nombre, realizó una publicación que alborotó a todos su fans por desafiar las restricciones de la red social de la camarita con sus imágenes, acompañada de la siguiente frase: Do you eat fruits? (Comes frutas?) En busca de Adam 🍎.

La respuesta de los seguidores de Natti Natasha no se hizo esperar ante tan reveladora instantánea, con mensajes como estos: estas muy rica 😈😍, Q delisiosa estas bb 🔥🔥🔥😍, Diosssss mioooooo😻🌹, Me matas baby, 👅😍.