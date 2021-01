¿Qué animal observas en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos día a día ganan nuevos fanáticos en las redes sociales por los asombrosos resultados que arrojan. Allí se pueden encontrar retos para todos los gustos: desde los más clásicos hasta los más variados e insólitos.

En esta oportunidad, te proponemos uno nuevo que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, desconocías. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y determinar el primer animal que ves. Allí están todas las respuestas que estás buscando. ¿Estás listo?

Conejo: eres una persona extremadamente realista y objetiva, ves al mundo tal cual es. Te destacas por ser muy inteligente y por la manera en la que resuelves los conflictos. Siempre encuentras una buena solución para todo y los problemas no te paralizan. Tiendes a guardar un estado de calma que contagias a los que te rodean. Los errores en tu vida no están permitidos. Eres sumamente responsable y dedicado en todo lo que emprendes.

Pato: te destacas por ser muy optimista. Siempre estás buscando el lado bueno a todo y a pesar de que eres consciente de que el mundo no es color de rosas, eliges mirarlo desde un ángulo positivo. Los tropezones no son caída para ti y cuando algo te obstaculiza el camino lo tomas como un impulso para salir adelante más rápido. Aunque no lo sepas, o no lo quieras admitir, eres un verdadero pilar en la vida de quienes te rodean. Tiendes a sobresalir en todos los ámbitos por tu ingeniosa creatividad.