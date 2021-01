¿Qué es lo primero que ves en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una enorme cantidad de adeptos en las redes sociales en los últimos meses. Millones de internautas se han sorprendido con los asombrosos asombrosos resultados que arrojan en cuestión de milésimas de segundo. Por ello, en esta oportunidad, te proponemos un nuevo reto que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de manera muy rápida y sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y aquello que captes a primera vista te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa y hazle caso a lo que tu ojo vea en primer lugar!

Serpiente: eres una persona que se destaca por ser muy observadora y detallista. Detestas profundamente que te digan qué es lo que debes hacer. Para ti, lo más importante es la libertad. Si te encuentras en un espacio en el que sientes que te limitan y no te dejan crecer, huyes rápidamente. Te gustan los desafíos y las aventuras. No te gusta quedarte quieto y constantemente buscas poner a prueba tus capacidades. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero memorables.

Oreja: eres alguien que se caracteriza por ser muy soñador. No toleras las injusticias ni a las personas hipócritas. No sabes decir que "no" y eso muchas veces te trae fuertes dolores de cabeza. Siempre intentas quedar bien con todos los que te rodean y te pones a ti mismo en último lugar. Eres extremadamente responsable y comprometido con los proyectos que encabezas. No te gusta criticar o prejuzgar a la gente, prefieres ponerte en su lugar y tratar de entender qué les ocurre para intentar ayudarlos.