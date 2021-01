La desafiante propuesta que recibió Mayweather para concretar una histórica revancha

Floyd Mayweather Jr. prepara su regreso al ring en lo que será una pelea de exhibición ante el famoso youtuber Logan Paul. 'Money' ya piensa en el combate del próximo 20 de febrero, aunque le siguen llegando importantes retos, tal como el de un luchador al que ya supo vencer.

El excampeón del mundo en cinco diferentes divisiones y aún invicto se entrena con vistas a su regreso a los cuadriláteros donde se enfrentará a un contrincante de más tamaño y libras, pero que en los papeles no representa mayor problema, según los expertos.

Para 'Money' será una pelea para llenar su bolsillo como se dio en las exhibiciones anteriores ante Conor McGregor y Tenshin Nasukawa. Precisamente The Notorious piensa en una revancha histórica ante el estadounidense. Según ha dicho su mánager Audi Atta, podría tener su oportunidad ante Mayweather, y las cosas podrían ser muy diferentes a la exhibición.

"Creo que si Conor enfrenta a Floyd otra vez, lo vence. Aunque no creo que Mayweather lo acepte. Floyd está tomando youtubers por un cheque de pago en este momento. Podría tomar a Manny Pacquiao en una revancha, no lo ves tomando esa pelea. Floyd podría tomar a Conor McGregor para una revancha, no lo ves tomando esa pelea", indicó.

Por lo pronto, piensa en un regreso a lo grande al boxeo y ha confirmado su combate ante Manny Pacquiao para este 2021, aunque aún con fecha a definir ya que no coinciden las agendas. De todas maneras, la pelea es un hecho entre The Notorious y Pacman. Esto podría también ser un lindo llamado para Mayweather en caso de una posible revancha ante McGregor.