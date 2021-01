Sin ropa interior: la postal de Mon Laferte que enamoró a Lali Espósito

Norma Monserrat Bustamante Laferte, artísticamente conocida como Mon Laferte dejó a muchos de sus seguidores sin capacidad de reacción al anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado “Se me va a quemar el corazón “.

La vida de Mon Laferte se encuentra signada por la lucha, lucha por causas justas, por ideales y por sobrevivir, es por esto que sus fans además de amor le profesan el más profundo respeto. Entre estos fieles se encuentran artistas internacionales, como es el caso de Lali Espósito, quién no pudo evitar emocionarse ante el anuncio de un nuevo sencillo.

“Yo no iba a poder estudiar y me puse a trabajar muy temprano cantando. Mi abuela, que me tenía que cuidar mientras mi mamá salía a trabajar porque después mi papá se fue, me decía: ‘M’hijita, usté tiene que ser famosa, esa es la única manera de que usté no pase hambre”, supo contar la cantautora en el festival de Viña del Mar ante miles de personas.

La carrera de Laferte comenzó cuando era pequeña, a los 19 años despegó con su participación en el reality show “Rojo”, una suerte de “The Voice” o cualquier otro programa de talentos, más tarde se mudó a México en busca de nuevos horizontes , pero un cáncer de tiroides la alejó de los escenarios. Luego de pasar por esa recuperación fue que nació “Mon Laferte”, la identidad artística por la que es conocida, con temáticas más comprometidas en sus composiciones y un look más atrevido y característico.

Hoy anunció su nuevo lanzamiento en la red social Instagram, donde posee más de 3.2 millones de seguidores, con el siguiente mensaje: 21 de Enero “Se Me Va A Quemar el corazón” ya pueden pre salvar, link en bio y que tengan lindo #monday #SeMeVa🔥❤️. Ante este festivo mensaje la respuesta de Lali Espósito no se hizo esperar, “Ah ay ay ay ❤️”, fue la respuesta ansiosa de la cantante argentina.