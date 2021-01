¿Qué animal observas primero?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una importante popularidad en las redes sociales en el último tiempo. Cada vez que aparece un nuevo reto, nadie quiere quedarse afuera por los asombrosos resultados que, en pocos segundos, arroja. En esta oportunidad te proponemos uno que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que dice de ti? Solo debes observar el dibujo y el primer animal que veas te dará todas las respuestas que estás buscando. ¡Deja que tu ojo haga todo el trabajo! ¡No hagas trampa!

Mariposa: eres una persona que se destaca por su gran poder de observación. A su vez, tiendes a sobresalir por tu creatividad y por la rapidez con la que resuelves cualquier desafío. Tus consejos son los mejores y tus amigos siempre acuden a ti en búsqueda de ellos. Quienes te rodean te ven como una persona en la que pueden depositar toda su confianza y hablar de absolutamente todo. Guardas los secretos más ocultos de mucha gente y en ti quedarán por siempre. Detestas las injusticias y los malos tratos.

Tigre: eres alguien que siempre va de frente. No sabes disimular cuando algo te molesta. Eres muy franco y honesto. Tu excesiva sinceridad muchas veces te ha traído fuertes dolores de cabeza. No soportas la hipocresía y la gente falsa. Te destacas por la responsabilidad con la que emprendes todos tus proyectos. Constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos y aventuras para ponerte a prueba. No te gusta quedarte quieto y menos mantenerte en tu zona de confort.