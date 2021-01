NFL: Tom Brady y Aaron Rodgers disputarán la final soñada de la Conferencia Nacional

La conclusión de la jornada dominical de la Ronda Divisional definió los últimos lugares para los Juego por el Campeonato de ambas Conferencias. Por la tarde en el Arrowhead Stadium, los Chiefs vencieron 22-17 a los Cleveland Browns luego de un partido accidentado, marcado por la lesión del quarterback estelar Patrick Mahomes, se medirán con Buffalo Bills por la Americana.

En el juego nocturno, los Tampa Bay Buccaneers finalmente pudieron vencer a los New Orleans Saints -que ganaron los dos duelos de temporada regular- para avanzar al partido por el título de la Conferencia Nacional, donde se enfrentarán a los Green Bay Packers en el Lambeau Field.

Los Bucs aprovecharon tres entregas de balón de los Saints, dos de ellas intercepciones lanzadas por Drew Brees, para anotar 21 puntos y construir una ventaja de la que no se pudo recuperar New Orleans en camino a su derrota 30-20. Aunque Tom Brady no fue tan preciso, completando 18 de 33 pases para 199 yardas, fue efectivo al lanzar dos touchdowns y permitir solo una captura.

Este será un duelo de revancha para los Packers que en la Semana 5 perdieron el invicto jugando uno de sus peores partidos de la temporada, cayendo 38-10 en su visita a los Buccaneers. Aaron Rodgers terminó ese juego con apenas 160 yardas y dos intercepciones, mientras Brady lanzó dos pases de anotación.

En la serie histórica, los Packers tienen la ventaja 33-22-1, incluyendo un triunfo 21-7 en la Ronda Divisional de 1997, su único antecedente en los playoffs. Brady, en su primera campaña en Florida, llegó al duelo por el título de la Conferencia, a un paso de jugar en su décimo Super Bowl.