Sacúdete la arena: la fotografía de Karol G que enamoró a sus fans

La compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo como Karol G, continúa saboreando las mieles de su último gran éxito "Bichota". Mientras disfruta de sus logros, suele compartir con sus fans distintos fragmentos de sus vida íntima.



Como bien saben sus fans, la pareja de Anuel AA, se ha convertido en sinónimo de éxito indiscutido en el último tiempo, con tremendos éxitos que no paran de sonar en radios y plataformas de streaming; no hay reunión o fiesta en la que no se escuche algún hit de la colombiana.



La más grande exponente del género urbano en Colombia, gracias a su dulce voz y su plasticidad artística, ha sabido demostrar que puede ir del latín pop, al trap y al reggaetón. A todo esto debemos sumarle su encantadora actitud en el escenario, y el hecho de que la cantautora es muy admirada por su inigualable y natural belleza.

La pequeña Carolina comenzó su carrera a corta edad, mucho antes de ser Karol G, en el año 2007 lanzó su primer sencillo y ese mismo año fue invitada a abrir los conciertos de la gira del jefe de jefes, Daddy Yankee. Incluso hace algunos días otro exponente del género como es J Balvin compartió una imagen en las que se los ve a ambos compartir escenario siendo apenas adolescentes.

Hoy su popularidad es inigualable, en redes sociales cualquier movimiento que ella haga causa un revuelo, en YouTube el videoclip de "Bichota" cuenta con más de 460 millones de vistas y contando. En su cuenta de Instagram la siguen nada menos que 36,3 millones de seguidores, y así sus números no paran de sorprender. Precisamente en la red social de la camarita ha enamorado a todos sus fans compartiendo imágenes desde la playa en traje de baño.