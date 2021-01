Nada a la imaginación: Christina Aguilera y unas fotos que te pralizarán el corazón

Luego de haber cumplido 40 años el pasado diciembre, Christina Aguilera se ve tan o más bella que siempre. Con más de 7 millones de seguidores en la red social de la camarita, Christina suele mantener a sus fans contentos con el contenido que vuelca en su cuenta.



La pequeña niña que se llevaba todos los aplausos en Mickey Mouse Club por su enorme caudal de voz, ha crecido casi toda su vida bajo el lente de las cámaras y las luces de los escenarios. Por esto mismo no causa extrañeza que no tenga mayores pruritos a la hora de fotografiarse y publicar dichas producciones en su cuenta de Instagram.



Precisamente en esta misma red social ha causado un gran revuelo haca tan solo unos días atrás; pero en este caso no fue por una publicación en su cuenta sino por un comentario realizado en la de otra celebridad que en poco tiempo ha escalado a lo más alto del firmamento estelar.

¿De quién se trata? Nada menos que de Rosalía. En una publicación la catalana se mostró montando un caballo en Puerto Rico; Christina Aguilera le arrojó un halago en los comentarios, y los fans de la cantautora española enloquecieron. "You are so cute (Eres muy hermosa)", fue el mensaje breve pero conciso de la intérprete de "Dirty".

Mientras esperamos una colaboración entre ambas, una publicación en la propia cuenta de Instagram de Christina ha causado el enamoramiento masivo de sus fans ante tanta belleza. Por supuesto que estos volcaron todo su amor en comentarios como los siguientes: TE amo tanto❤️❤️❤️, Estas soltera? Lol, 😍😍😍, ¡Eres tan hermosa! Una Marilyn Monroe moderna ❤❤.