Entre lágrimas, Javier Chicharito Hernández reveló su secreto más profundo

En medio de los rumores de separación con Sarah Kohan, Javier Hernández interactuó con sus seguidores en Instagram, a quien les hizo una inesperada revelación. El futbolista de 32 años se animó a responder algunas de las preguntas que le fueron realizando y confesó su secreto más profundo.

Uno de ellos le consultó con quién elegiría hacer una llamada de media hora y el delantero mexicano, con lágrimas, respondió que con su abuelo: "Me dan ganas de llorar, no se ve por los lentes", dijo visiblemente emocionado. Chicharito se ha convertido en noticia más por el estado de su matrimonio que, por sus logros como jugador, luego de ciertos rumores de infidelidad.

Aunque el nombre de la modelo australiana no se llegó a leer en los interrogantes seleccionados, por el delantero del LA Galaxy, si contestó acerca de que se sentía ser famoso y no tener tanta privacidad: "Es algo con lo que aprendes a lidiar".

También habló de lo que viene en su carrera y dejó en claro que sueña con regresar a la Selección Mexicana, a pesar de que lleva años de bajo nivel. "Creo que sí, creo que puedo provocar que me vuelvan a llamar y trabajo duro para lograrlo, para hacer todo lo que está a mis manos", manifestó

El delantero del Galaxy de Los Angeles en la MLS, negó que al retirarse piense en volverse entrenador. "Es algo que no me gustaría tratar, ser entrenador. No he estudiado nada al respecto, no es algo que me llame la atención" dijo y le pidieron recordar sus mejores momentos en el futbol: "El primero sin duda es cuando debuté con el Guadalajara". Su mejor gol es el que anotó en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Francia.

