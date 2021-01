Casi enseña de más: Angelina Jolie demuestra porque es la mujer más bella del mundo

La reconocida actriz Angelina Jolie ha construido su carrera a base de contundentes éxitos cinematográficos como “El coleccionista de huesos”, “Vidas ajenas”, “Alejandro Magno” o “Inocencia Interrumpida”. Pero además siempre se distinguió por su carácter y personalidad que provocaban temblores en el status quo de Hollywood.



En sus propias palabras la ex esposa de Brad Pitt explica cómo es su proceder ante la vida: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”.



Hoy Jolie se encuentra cerca del plató de filmación, pero en lugar de estar delante de la cámara prefiere posicionarse detrás en la silla de dirección. Con tan solo cuatro películas dirigidas, la hija de Jon Voight ha podido solidificar su carrera como cineasta con películas como “En tierra de sangre y miel” e “Inquebrantable”, esta última con tres nominaciones a los premios Oscar de la Academia.

Si bien siempre se ha mostrado reacia a poseer cuentas en las redes sociales, la exposición en estos medios le llega por parte de su séquito de fans alrededor del mundo, quienes poseen distintas cuentas a su nombre en los diferentes países donde existen clubes de fans de Angelina Jolie.

Una de estas cuentas de fans en la red social Instagram, de la ganadora de un premio Oscar de la academia como mejor actriz de reparto, realizó una publicación que para beneplácito de muchos muestra el costado más osado de la actriz. Ante las imágenes los fieles seguidores de esta diosa volcaron todo su amor en comentarios como los siguientes: La más hermosa sobre la tierra, 💘❤️🙏🙏🙏🌺🌹, Sueño con conocerte, Encantadora 😘😘, Eres taaan hermosa!! Te amo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😘👙👑💎🌟.