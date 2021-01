Tras la escalofriante lesión de Unai Bilbao la Liga MX tomará duras medidas

Luego del aparatoso accidente que sufrió Unai Bilbao durante el juego entre Necaxa y Atleti de San Luis, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ha decidido tomar cartas en el asunto y ha dado instrucciones a los comisarios revisar el tema de la publicidad estática cerca de las canchas para evitar algo parecido.

El clavo que lastimó a Unai Bilbao

Mediante su cuenta de Twitter, el directivo de la Liga MX informó que tomó esta decisión después de ver el incidente que le causó a Bilbao una herida en la rodilla derecha que le impidió mantenerse en el campo de juego.

"He instruido a nuestros Comisarios revisar el incidente de Unai Bilbao con el Necaxa para tomar medidas correctivas y q no vuelva a suceder esto en ningún estadio", escribió Arriola. Aún no queda claro si esto significa que se retiraría la publicidad en esas zonas de la cancha o si se revisaría para ver qué tan peligrosa puede ser en caso de alguna jugada similar.

Después de la intervención médica, el jugador de Necaxa bromeó con su escandalosa lesión en redes sociales, donde subió una foto y un mensaje. "Si estos puntos sumaran en la tabla... Duro, aparatoso y feo, pero por suerte no va a más! Victoria muy importante la de ayer! Pronto tratando de dar guerra como siempre! Mil gracias por los mensajes", escribió.

José Guadalupe Cruz, técnico de los Rayos dijo desconocer cuánto tiempo podría estar Bilbao fuera de las canchas. "Uno lo ve entrar cojeando al vestidor, en un estado físico que no augura un buen diagnóstico, pero es pronto, es muy fresca la lesión. Tenemos una semana larga y espero que a mediados él pueda estar recuperado. Primero que no sea grave".