Reveladora: la publicación de Stefi Roitman a la que ni Lali se pudo resistir

Mientras vive un momento de ensueño y romance con su novio, el hijo del reconocido cantante Ricardo Montaner, Stefi Roitman no descansa un segundo. Tras los rumores de embarazo que rodearon su vida privada, ahora se encuentra organizo el día que sería el más feliz de su vida.



Es que hace tan solo unos días Stefi y Ricky Montaner celebraron su primer aniversario como pareja, en su cuenta de Instagram el cantante le dedicó unas bellas palabras a su amada: “Hace un año te conocí en persona. Un año de aquel viernes que sin saberlo ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”.

Aunque son una pareja joven aún, ambos están totalmente seguros del amor que sienten el uno por el otro y han decidido sellarlo en sagrado matrimonio. A este respecto se encuentra abocada Stefi en este último tiempo, y es que organizar un casamiento no es tarea sencilla; en cuento a quienes serían los invitados confirmados, en una breve entrevista concedida al Latinx Now de Telemundo afirmó: “Fuera de la familia, podría ser una mezcla de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, J Balvin, Tini Stoessel. Yo estoy tirando invitados, no sé, va a haber mucho talento”.

Luego, al ser consultada sobre la organización y el lugar que habrían elegido para la celebración, señaló que aún quedan muchas cosas por decidir: “Dependiendo de cómo sea la realidad en ese momento, vamos a ver. Yo quiero que esté toda mi gente y festejar a lo grande, porque hay que disfrutar a lo grande. Sino, nos adaptaremos”.

Hace tan solo algunas horas y de manera espontánea la Stefi Roitman realizó una publicación en la red social de la camarita, reflejando sus deseos y agradeciendo a sus fans y toda la gente de su entorno por este gran presente: "Muchas ganas de encontrarme con todos ustedes. Con muchas ganas de que hablemos, de que vean lo que se viene, de seguir creciendo juntos. Quiero que sepan que leerlos y recibir todo su cariño y su buena energía es hermoso y me emociona saber que estamos conectados de alguna manera, al menos por acá, por esta red, por esta comunidad. Los amo. Dale que vaaaaa!!! 🔥🌊". Incluso la cantante y actriz argentina Lali Espósito se vio conmovida por estas palabras y no pudo evitar reaccionar comentando: Linda!!.