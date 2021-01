Decisión polémica e histórica: la UFC legaliza el consumo de marihuana entre sus peleadores

Decisión histórica en la máxima empresa de las MMA. La Ultimate Fighting Championship (UFC) reveló este viernes que ya no considerará ilegal el consumo de marihuana entre sus peleadores. A partir de ahora, dar positivo por carboxi-THC, el componente adictivo del cannabis, ya no será considerado como dopaje, aunque pelear bajo efectos del mismo sigue prohibido.

Dicho de otro modo, si los peleadores consumen marihuana ya no será considerado como dopaje, aunque no podrán hacerlo previo a sus combates. De consumirla, deberán "fumar" durante la semana. La decisión tomada por la UFC generó opiniones divididas, pues hay aficionados que están a favor de lo estipulado como también hay seguidores de las MMA, que no apoyan.

"Queremos seguir evitando que los atletas compitan bajo la influencia de la marihuana, hemos aprendido que los niveles de carboxi-THC en la sangre y/o la orina tienen poca o ninguna correlación científica con el deterioro", explicó en un comunicado Jeff Novitzky, vicepresidente de salud atlética y desempeño de la UFC.

Muchos combatientes, explicó Novitzky, usan marihuana en lugar de opioides o drogas depresivas como Xanax o Ambien. "Este cambio está diseñado para priorizar la salud y seguridad de los combatientes al no castigar a peleadores que puedan necesitar tratamiento por abuso de sustancias, lo que puede llevar a que se vea afectado y ponga en peligro su seguridad", agregó.

Jeff Novitzky

La Comisión Atlética del Estado de Nevada (NSAC, por sus siglas en inglés) ha suspendido a los luchadores hasta por nueve meses y anuló victorias en los últimos dos años por dar positivo a cannabis. El año pasado, la NSAC comenzó a reducir las suspensiones de cannabis a seis meses o menos.