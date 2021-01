Asombrosa prueba: elige una hoja y conoce qué revela sobre tu persona

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una enorme cantidad de adeptos en el último tiempo en las redes sociales. Los internautas descubrieron en ellos una brillante alternativa para hacerle frente al aburrimiento y también, para saber aspectos de sí mismos que, quizás, desconocían. Por este motivo, aquí te proponemos un reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

Lo único que debes hacer es elegir una de las seis hojas que te dejamos a continuación. No pienses demasiado la respuesta y deja que tu intuición haga todo el trabajo. ¿Estás listo?

Hoja 1: eres una persona sumamente honesta, auténtica y espontánea. Te importa mucho el bienestar de quienes te rodean y eres capaz de hacer hasta lo imposible por verlos bien. Tratas siempre de ponerte en los zapatos de los demás y de no hacer daño, ya que no haces lo que no te gusta que hagan. Eres generosa y entregas todo sin mirar a quien, ni tampoco esperando algo a cambio.

Hoja 2: te destacas por ser alguien tranquilo, amoroso y sumamente pacífico. Para ti, lo más importante en la vida es la paz interior. Detestas los problemas y las discusiones, por eso, si alguna se te presenta prefieres mirar hacia otro lado para evitar entrar en esos rollos. Tienes los ojos puestos en el futuro y eso, muchas veces, te hace no poder disfrutar por completo tu presente.

Hoja 3: eres una persona muy amable y amorosa con todo aquél que se cruza en tu camino. Tienes un instinto protector innato. Tu familia es lo más importante que tienes y eres capaz de dar hasta lo que no tienes por ellos. Incluso, en ocasiones has preferido sacrificar tu propia felicidad por ver felices a los que más amas.

Hoja 4: eres alguien sumamente estructurado. Para ti, no existen los grises, en tu vida es todo blanco o negro. Te destacas por tu brillante inteligencia y por ser muy comprometido con todo lo que emprendes. Tu obsesión con la perfección te lleva a lugares impensado pero, también, te ha traído muchos dolores de cabeza cuando no consigues exactamente lo que deseas.

Hoja 5: eres una persona que tiene muy en claro lo que quiere en la vida y sabe perfectamente lo que debe hacer para lograrlo. Cuando algo se mete en tu cabeza, te propones trabajar duramente para conseguirlo sin importar las consecuencias. Aunque algunos te vean como alguien insensible, tienes un gran corazón y siempre estás dispuesto a ayudar.

Hoja 6: te destacas por ser muy extrovertido y alegre. Rara vez pasas desapercibido cuando asistes a un evento. Aunque no lo quieras aceptar, eres una fuente de inspiración para mucha gente. Te gusta aceptar nuevos desafíos y salir constantemente de tu zona de confort. Para ti, la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada.