Sacúdete la arena: Jennifer Lopez muestra toda su perfección a los 51 años

Tras un 2020 agitado para Jennifer Lopez en el que lanzó un nuevo sencillo llamado "In the morning" con gran éxito, y cuyo video causó gran impacto por mostrar su costado más osado. Y además protagonizó la comedia romántica “Marry Me”, junto a Owen Wilson y con el debut cinematográfico de Maluma; la actividad no parece disminuir en lo más mínimo en los comienzos de este año para la artista.

La actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista ya tiene en agenda para filmar este año una producción cinematográfica original de Netflix. El filme llamado “The Cipher” narra la historia de la agente del FBI -interpretada por Lopez- que investiga un caso sobre un asesino serial, que deja en su paso de muerte pistas y distracciones en la web para crear cierta mitología alrededor de su figura.

Jlo en su faceta de empresaria inversora también participará como productora del filme. Pero como si esto fuera poco, la agenda de “Jenny from the Bronx” también contempla su participación estelar en la asunción del presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden.

Desde el inicio de su carrera y su salto a la fama protagonizando a Selena Quintanilla en el filme “Selena”, Jennifer Lopez no ha dejado de cosechar fans alrededor del mundo. Hoy estos fieles seguidores se cuentan en las redes sociales de Jlo, donde se encuentran siempre expectantes de lo que acontece en su vida.

Tan solo en Instagram la diva posee más de 138 millones de seguidores actualmente y contando. Precisamente fue en esta red social donde sorprendió a su fandom con unas imágenes que la muestran al natural en la playa, y donde hace gala de toda su belleza. Realmente los años parecen hacer el efecto inverso que al resto de los mortales en su figura.