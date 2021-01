¿Qué es lo primero que observas?: asombroso y sencillo test de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos adquirieron una gran popularidad en el último tiempo en las redes sociales. ¿El curioso motivo? Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocerse mejor en milésimas de segundos. Sus asombrosos resultados dejan sin palabras a quienes los realizan y nadie quiere quedarse afuera de estos retos. Por esta razón, aquí te proponemos uno que te sorprenderá con lo que revele sobre ti.

¿Quieres descubrirlo? Entonces debes observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa!

Cuervo: eres una persona que se destaca por tener objetivos muy claros en la vida. Eres muy testarudo y cuando algo se te mete en la cabeza, difícilmente alguien pueda hacerte cambiar de opinión. Eres muy perseverante y no te dejas abatir rápidamente con los obstáculos que se te presentan en la vida. Tienes una inteligencia brillante que te hace sobresalir en todos los ámbitos. La gente que no te conoce piensa que eres muy frío en tus vínculos, sin embargo, con tu círculo más íntimo eres sumamente cálido y cariñoso.

Guante: eres alguien muy observador al que no se le pasa por alto ningún detalle. Te destacas por ser muy perfeccionista en todo lo que realizas. Los errores no están permitidos en tu vida y antes de tomar cualquier tipo de decisión, dedicas unos minutos para evaluar todos los pros y los contras. Detestas las discusiones y prefieres callar antes que herir a otro. Eres capaz de dar hasta lo que no tienes por ver felices a los que más amas en este mundo.