“Nadie me escribe”: el rotundo cambio de vida de “Peter la Anguila"

La popularidad de los fenómenos que surgen del internet se puede desaparecer tan fácil como llegó, es una premisa que ya se ha comprobado y que aplica a la historia de Pedro Dayán Millán , conocido por todos como “Peter la Anguila”. Este chico de origen cubano fue el boom del momento en el año 2012, pero el tiempo en la red es tirano.

Cuando Peter La Anguila estrenó su primer canción con videoclip, fue el más visto de ese año. Él mismo se convirtió en una estrella en YouTube y otras plataformas, se hizo viral su video en muchos países y hasta ganó grandes sumas de dinero. Su fama internacional duró lo que un suspiro en el mundo de las celebridades.

Pedro habló sobre su éxito musical del 2012: “En menos de 24 horas el video tenía 5 millones de reproducciones y fue un cambio de la noche a la mañana. Es un mundo donde ves de todo, un mundo donde entras a una fiesta y hay de todo”, dijo el joven cubano que ha tenido que padecer los estragos que hizo la fama en su vida.

Cuando “El estilo de Peter la Anguila” desapareció completamente, Pedro no tuvo un buen destino. El chico que fue un suceso en 2012, algunos años más tarde fue encarcelado dos veces en 2015 por violencia doméstica y en abril de 2017 por posesión de cocaína. Han pasado 8 años del estreno de su clip viral y su vida ha cambiado rotundamente, el joven cubano de 26 años reside en Miami, Estados Unidos, y tiene un trabajo convencional.

En una entrevista para un portal digital, Pedro contó intimidades: “Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar. (...) Me chocó la realidad porque mucha gente joven iban ahí (a su trabajo como despachador en una cadena de hamburguesas) y decían: 'Tú eres un crack para estar trabajando aquí'; cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje, pero no podía, no tenía producción, una disquera”. Actualmente el artista dejó sus sueños en pausa y trabaja en una panadería de Miami para juntar el dinero suficiente, y poder volver a grabar sus canciones.