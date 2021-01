Al límite: Lola Índigo desafía las restricciones de Instagram con esta fotografía

La cantante y bailarina madrileña, Lola Índigo, conoció la fama luego de su paso por el reality de canto Operación Triunfo; lo que le permitió darse a conocer y gracias a ello, al año siguiente, pudo sacar su primer sencillo que obtuvo doble disco de platino: "Ya no quiero ná".

Lola cuyo verdadero nombre es Miriam Doblas Muñoz, es una de las artistas más populares de la canción en español sin lugar a dudas. Cuando hablamos de popularidad en su caso, la mejor forma de tomar dimensión es ver sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Instagram donde posee más de 1 millón de seguidores.

La cantante y bailarina española, en el último tiempo se ha preocupado por generar consciencia en cuanto a la auto aceptación y la diversidad de los cuerpos. En una entrevista reciente con la revista Women´s Health declaró: “Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad”.

Luego de este largo proceso de reconciliación con su figura, hoy no muestra pruritos a la hora de publicar fotografías de su cuerpo. De hecho realizó una publicación que dejó a más de un fan con el corazón en la boca gracias al increíble despliegue de su atractivo.

Como ya es su costumbre los seguidores que Lola Índigo posee la red social de la camarita, ni lerdos ni perezosos fueron a volcar todo su amor y admiración por ella con mensajes como los siguientes: Preciosa mini salesssss❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍, Te amo mi amor princesa te amo Cosita linda ❗te amo ❗, madree miaaa😍😍😍, 😍😍😍😍🔥🔥🔥.