La Casa de Papel: el duro momento que vive uno de los protagonistas

La Casa de Papel es la tira de televisión española inspirada en el protocolo del atracador de bancos Willie Sutton,​ quien realizó más de 100 golpes utilizando disfraces y engaños y nunca necesitó dispararle a alguien para salir ileso. Creada por Álex Pina en 2017, fue producida por Atresmedia y luego por el gigante del streaming, Netflix.

La serie cuenta en su reparto con brillantes actores que, debido al sensacional éxito de la tira, se hicieron conocidos internacionalmente. En muy poco tiempo su popularidad creció a pasos agigantados. Uno de ellos es Miguel Herrán quien interpretó a Río, un hacker que estaba encargado de quebrar el sistema de seguridad de la fábrica y era también novio de Tokio.

Recientemente el actor compartió en sus redes sociales el difícil momento que está atravesando en su vida y dejó helados a sus fanáticos con su relato. "10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado.. a ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción", escribió apenas se enteró que tenía que quedarse confinado en su hogar.

"No he subido nada en redes estas fechas por qué soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida. Pero aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. Para todos!! Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta", agregó en la publicación en ese entonces.

Ahora, después de pasar varios días encerrado en su casa, compartió su gran angustia con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram. "6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", redactó junto a una serie de fotografías suyas con lágrimas en los ojos.