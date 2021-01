Desde la cama y sin maquillaje, Romina Malaspina sorprendió a todos

No caben dudas de que Romina Malaspina es una de las mujeres más preciosas que hay en la Argentina. Se hizo conocida gracias a por su participación en el reality televisivo Gran Hermano en 2015, pero su verdadero salto a la fama fue hace algunos meses cuando comenzó a trabajar en Canal 26.

Su reaparición en los medios causó un gran revuelo mediático. Por un lado, debido al asombroso cambio físico que tuvo en los últimos años y por el otro, por los controversiales looks que viste para salir en la pantalla chica a brindar el reporte diario de noticias. Es la chica del momento y su nombre está en boca de todos.

En sus redes sociales, Malaspina se mantiene muy activa y diariamente sorprende a sus fanáticos con el contenido que comparte. Allí la blonda sube parte de su vida diaria, rutinas de belleza, algunos entrenamientos físicos que realiza para mantener su soñada figura e increíbles producciones de fotos. Las publicaciones donde luce los fabulosos outfits que elige para salir al aire son las favoritas de los usuarios.

Cada vez que da señales de vida, los internautas enloquecen. La siguen más de dos millones y medio de personas que esperan ansiosas los posteos de la conductora para llenarlos, rápidamente, de likes y halagos. "The world is yours (el mundo es tuyo, en español)", es la descripción que se alcanza a leer cuando uno ingresa a su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, Malaspina acaparó todas las miradas con un pequeño clip que subió recién levantada junto a su minino. Desde la cama posó para la cámara sin maquillaje y sorprendió a más de uno de los usuarios.