Triste noticia: murió Tim Lester, ex corredor de Pittsburgh Steelers

El ex corredor de poder de Pittsburgh, Tim Lester, murió a la edad de 52 años, anunciaron la NFLPA y la Eastern Kentucky University el martes. No se saben las causas del deceso. Lester pasó cuatro temporadas con Steelers, de 1995 a 1998, y se ganó el apodo de "Bus Driver" por sus prolíficos bloqueos para Jerome "The Bus" Bettis.

Nativo de Miami, Lester fue a la Eastern Kentucky, donde fue seleccionado dos veces para el primer equipo All-Ohio Valley Conference, antes de unirse a Rams con la 10ma selección del draft 1992. Estuvo tres temporadas en Los Angeles antes de unirse a Steelers en 1995.

Bettis se volvió a unir a Lester en Pittsburgh un año después, corriendo para más de mil yardas en cada temporada que tuvo a "Bus Driver" como bloqueador. Lester acabó su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys en 1999.

Corrió para 126 yardas y dos anotaciones en su carrera y atrapó 47 pases para 331 yardas y ocho touchdwons. Jugó en siete juegos de postemporada con Steelers, incluyendo el Super Bowl XXX de la temporada 1995. Lester fue inducido al Salón de la Fama de Eastern Kentucky en 2011 y al Salón de la Fama de Kentucky Pro Football en 2018.

Luego de su carrera como jugador, fundó New Found Life Youth Football en el suburbio de Milton en Georgia, Atlanta, donde el joven equipo es conocido como Milton Steelers.