Casi enseño de más: Charlotte Caniggia se llevó todas las miradas en ropa interior

La modelo y personalidad de los medios de 27 años, Charlotte Caniggia, sigue desplegando toda su belleza en las redes sociales. La también influencer de distinta marcas es una verdadera especialista en elevar las temperaturas de las plataformas virtuales.

En las últimas horas, Charlotte compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la mediática posando frente a un espejo en la primera imagen y luego en un lujoso baño. En ambas pics se puede observar a la hija del futbolista profesional retirado Claudio Caniggia posando con una botas bucaneras rojas acharoladas y ropa interior negra y blanca con detalles de encaje.

“Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundas si me ves calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paraditas 😈😈 @laveuvenoire_lingerie ” fue el promocional texto que eligió Charlotte Caniggia para acompañar su publicación en la red de la camarita.



“La que puede puede y la que no critica”, “Eso no es lo que un hombre necesita, ni siquiera son cosas "necesarias"!!!🤣 ”, “Apaga los celulares y no quiero fotos” y “Me encanta quiero saber dónde te hiciste la lipo🙏” son algunos de los cientos de comentarios que recibió la ex participante del "Cantando 2020" en su mencionado posteo.

Esta reciente pic que tiene como principal protagonista a Caniggia velozmente se llenó de likes superando la barrera de los 94 mil corazones en tan solo unas horas. Sin dudas la mediática es una de las celebridades preferidas en la popular plataforma, ya que cada movimiento suyo se viraliza de gran manera.