Cada vez más bella: la foto de Evangelina Anderson que no podés dejar de ver

La modelo y vedette de 37 años, Evangelina Anderson, sigue deslumbrando a sus millones de seguidores en las redes sociales con cada uno de sus posteos. La blonda se ha transformado paulatinamente en una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales.

Este pasado martes, Evangelina publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de followers alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la blonda en su hogar desplegando toda su belleza luciendo un body color marrón con un pronunciado escote, joyas de oro y un make up nude.

“T🤎 Tranqui 🤎… @exclusivelifemagazine #marbella Ph: @moralopezphotography ” fue el sencillo y corto texto que eligió Anderson de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Esta imagen que tiene como única protagonista a Evangelina Anderson se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 44 mil corazones en tan solo unas horas.

“Que Hermosa que sos..!! No me olvido hace años pasaste por el free shop de Ezeiza y te quedaste hablando con mis compañeras y conmigo ( soy vendedora del free shop) lo divina que sos no se puede creer. Y abrojito un amor.😘 ”, “Gracias, @evangelinaanderson ! Por mostrarnos todas historias no sólo de Abrojito, sino también del resto de Alemania y de Marbella ! Saludos, Hermosa”, “SOS preciosa preferida y simplemente lo más diosa del planeta mi saludos antojitos es un encanto i ” y “Hermosa evangélica muy linda te veo muy bien besos ” fueron algunos de los cientos de mensajes de cariño y halago que recibió la mujer de Martín Demichellis en su publicación.