Suave y ligero: Prepara un sorprendente bavarois de fresa ¡en minutos!

La bavarois de fresa es su variante más conocida, una receta con un provocativo y delicioso resultado. Las opciones de ingredientes para hacer una bavarois son tantas como la imaginación consiga crear. Es importante que se use una gelatina de calidad entre las varias que hay en el mercado, tales como la cola de pescado, el agar agar, gelatinas en polvo.

La fresa es una fruta con un delicioso color brillante, sabroso y dulce. Puede consumirse de muy variadas formas, ya sea en mermelada, compota, como guarnición de platos de carne o caza, etc. Otra opción interesante, como vemos, es la de la bavaroise. Además de ser una buena fuente de proteínas y vitamina C, las fresas son bajas en calorías y son un potente antioxidante. No dejes de anotar una excelente y refrescante receta.

Ingredientes:

500 gr de fresas

1 limón

200 gr de azúcar

400cc de nata para montar

10 gr de gelatina sin sabor

Para el bizcocho:

4 huevos

110 gr de harina

125 gr de azúcar

Para la cubierta de gelatina:

150 gr de fresas

150 gr de azúcar

5 gr de gelatina sin sabor



Procedimiento:

Precalienta el horno a 180ºC.

Prepara el bizcocho. Poner los huevos en un bowl, añade el azúcar y bate hasta obtener un merengue que alcance el doble del tamaño de la mezcla inicial.

Cernir la harina y añade a los huevos batidos con azúcar poco a poco. Mezcla de manera envolvente con una espátula.

Cubre una bandeja con papel para hornear. Pinta el papel con mantequilla. Vierte a masa para el bizcocho, extenderla sobre la bandeja y hornea durante 15 minutos.

Enfría el bizcocho utilizando una rejilla hasta que alcance temperatura ambiente.

Corta con un molde redondo hueco por ambos lados. Deja el bizcocho en el fondo.

Poner a remojar en agua fría la gelatina para la bavaroise.

Hazun puré con las fresas, el zumo de limón y el azúcar.

Poner unas tres cucharadas del puré de fresas a calentar en una cacerola. Agrega la gelatina escurrida y mezcla hasta que se derrita. Remueve con el resto del puré y poner en la nevera; refrigerar sin dejar que cuaje por completo.

Monta la nata. Mezcla con movimientos envolventes con el puré frío.

Distribuir la mezcla de fresas, nata y gelatina sobre el bizcocho. Refrigerar.

Remoja en agua fría las dos láminas de gelatina restantes.

Haz un puré con las fresas para la cobertura. Mezcla con el azúcar y retira una par de cucharadas. Calienta en una cacerola y mezcla la gelatina escurrida. Una vez que se derrita, remueve con el resto del puré. Cubre la bavarois y refrigerar.

Una vez que haya cuajado, desmolda y sirve.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!