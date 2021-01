No alcanza a cubrirse: Carmen Electra paralizó miles de corazones con una nueva instantánea

La blonda estrella estadounidense de 48 años, Carmen Electra, posee un amplio séquito de fieles fans alrededor del mundo. En gran parte estos fans siguen su carrera desde los años 90 cuando ella brillaba en un ajustado traje de baño rojo y formaba una excéntrica pareja junto al ex basquetbolista Dennis Rodman, que protagonizaba todas las portadas de los tabloides de aquella época, siendo siempre objeto de críticas y rumores sobre el estilo de vida de la pareja.

Pero más allá de aquellos fans que siguen su carrera desde que la bella ex conejita de Playboy protagonizaba BayWatch junto a Pamela Anderson y David Hasselhoff, en la actualidad se ha hecho de miles de nuevos fans quienes han sabido de su incomparable atractivo gracias las películas satíricas en las que ha hecho varias apariciones, pero por sobre todo gracias a su actividad en su cuenta de Instagram.

Un dato que muy pocos saben sobre la actriz, tanto viejos como nuevos fans, es que en un primer momento intentó incursionar en la industria de la música. Fue en la búsqueda de crecer como cantante cuando conoció al artista pop “Prince”, con quien muchos allegados de aquél momento sostienen que tuvo una relación amorosa; fue el mismo Prince quien le sugirió cambiar su nombre por uno más artístico, algo más impactante, así nació “Carmen Electra”.

Gracias a su actividad constante en la red social de la camarita, recientemente ha sorprendido gratamente a sus seguidores con una instantánea en la que se muestra al natural y teniendo problemas para contener sus exuberantes curvas.

