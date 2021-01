La perla del Galaxy que dejó ir el "Tri" y podría ser compañero de Cristiano en Juventus

Aunque en medios de Italia se señaló que José Juan Macías atraía para ser fichaje de Juventus, el club italiano de manera inesperada tendría en mente el fichaje de otro jugador para el 2021: Julián Araujo. Se habla ya de una oferta económica que podría ser importante para el club Los Angeles Galaxy, aunque no es el único interesado.

De acuerdo con periodista Jiame Ojeda, el Tottenham también estaría negociando el traspaso con por el mexicoestadounidense de 19 años, quien se desempeña como lateral derecho. Hace unos meses, se habló de que Gerardo Martino lo tenía contemplado para la Selección, pero todo parece indicar que se decantó para jugar con el combinado de Estados Unidos.

El lateral comentó para el Poadcast Extratime de la MLS, que la decisión de elegir a quién representar era algo difícil, señalando que es algo que debía analizar y revelando que jugaría con quien la diera una mayor proyección.

"Es difícil, me estreso mucho al respecto. He recibido llamadas telefónicas de ambos técnicos y cuerpos técnicos. Estoy esperando para ver quién me dará la mejor oportunidad para mi carrera. Hasta ahora, Estados Unidos me la ha dado. Pero no sabemos qué pueda pasar. Me iré con quién me de una mejor proyección para un futuro exitoso en mi carrera", indicó el nacido en California.

Martino lo quiso para el Tri pero Araujo eligió Estados Unidos.

Recientemente fue convocado para la concentración que tendrán los jugadores Sub 23, el próximo 24 de enero. Araujo debutó con la Selección mayor el pasado mes de diciembre ante El Salvador, siendo una de las joyas que preparan para el futuro.

En caso de confirmarse la llegada de Julián al viejo continente, se sumará a Cristian Pulisic, Zack Steffen, Giovanni Reyna, Tyler Adams, Josh Sargent, Sergiño Dest, Tim Weah, Weston McKennie y muchos otros jóvenes talentos de la nación de las Barras y las Estrellas que están consagrándose en las distintas ligas del fútbol europeo.