Casi muestra de más: Anitta detuvo los corazones de sus fans con una impactante foto

Con tan solo 27 años, Anitta es sin duda alguna la mayor exponente global de la música brasilera y proyecta para convertirse en un fenómeno mundial como nunca antes vio Brasil salir de sus entrañas. Pero llegar a este presente no ha sido mera casualidad, la historia de la cantante ha sido bastante dura y marcada por algunos hechos traumáticos que ella misma ha narrado en el documental de Netflix “Anitta: Made In Honório”.

En esta producción que relata su vida y ascenso a la fama, Anitta se atrevió a contar un hecho traumatizante que nunca se había atrevido a mencionar; pero que ahora le parece un buen momento para crear conciencia. A temprana edad ella sufrió una vejación por parte de su pareja en aquel momento, así lo cuenta ella: "Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones bastante abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona a la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente"

"Él estaba muy nervioso y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente cambió su actitud y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él" continúa contando la traumática experiencia.

"Él no me escuchó. Él no dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre" finaliza Larissa de Macedo Machado, quien asegura que antes no se atrevió a contar su historia por el qué dirán. Además cuenta que en cierta forma su manera de recuperarse estuvo vinculada con el personaje de “Anitta” como un modo de resguardarse en el desenfado que muestra y hacer propia la potestad sobre su cuerpo.

Es precisamente desde ese lugar que la cantante se muestra siempre en su cuenta de Instagram desafiante ante las restricciones de dicha red social, algo que sus seguidores saben bien; y que además ellos siempre agradecen y reconocen con comentarios llenos de elogios y cariño como estos: La quisiera aquí en casa😍😍😍🔥🔥, Deliciosa muy sabrosa, 😍😍🔥, 🔥🔥🤦🏽‍♂️, ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Maravillosa 👏❤️.