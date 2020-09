Fascinante test psicológico: ¿Qué es lo primero que ves en la imagen?

Tanto los acertijos lógicos, como los test psicológicos han sido furor en las redes sociales en el último tiempo. Los internautas encontraron en ellos una forma de combatir el aburrimiento y además de conocer aspectos de su personalidad que, muchas veces, desconocían.

En esta ocasión, te acercamos esta prueba que consiste en mirar una imagen y de acuerdo a lo primero que capte tu ojo será el resultado. En ella hay tres figuras posibles: un águila, una pantera y el rostro de una mujer.

Tu, ¿cuál viste primero?

Águila

Sabes cuándo relajarte. Conoces cuándo es mejor tomar un breve recreo de la vida cotidiana. Con paciencia y amabilidad se pueden conseguir estos cortos pero sustanciosos descansos. Sabes controlarte y es muy difícil que te salgas de control en tu vida cotidiana.

Pantera

Eres una persona perfeccionista, la inteligencia es tu principal virtud. Sabes cómo tomar el control de cualquier situación con total calma. Desde chico te criaron con la idea de que uno debe ser el encargado de forjar su propio futuro.

Mujer

Prefieres evadir las complicaciones y encarar todo con tranquilidad, no obstante tu determinación no debe ser subestimada. Sabes que con empeño y dedicación no hay obstáculo imposible.