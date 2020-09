El horóscopo de hoy de todos los signos: martes 8 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este martes 8 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, podrás comunicar tus sentimientos a tu pareja, incluso esas noticias que no son tan buenas. En el trabajo, querrás hablar con tus socios o tus compañeros de trabajo para aclarar algunos asuntos que no terminas de comprender. En la salud, no sabes hasta qué punto el tener tu casa desordenada causa estragos en tu salud mental.

TAURO

En el amor, modula tus deseos y tus exigencias en el amor. No te das cuenta, pero estás pidiendo a los demás mucho más de lo que tú mismo puedes ofrecer. En el trabajo, te has acostumbrado a vivir eternamente entrampado, enlazas un préstamo con otro, y no consideras ni por un solo momento la opción de ahorrar. En la salud, vas a notar una mejoría en determinados aspectos de tu salud, en especial en las dolencias relacionadas con el sistema digestivo.

GÉMINIS

En el amor, la Luna ingresa en tu signo y promete un día de gran sensibilidad para los nativos del signo de Géminis. La buena relación en el cielo entre esta luminaria y tu regente, Mercurio promete momentos de gran compenetración entre las emociones y los pensamientos y es por ello que hoy tienes la oportunidad de ser muy preciso si deseas comunicar tus sentimientos a tu pareja. En el trabajo, si eres de aquellos nativos que se desempeñan el ámbito de las finanzas tienes hoy un día de suerte. Tu intuición te llevará a comprar o vender las acciones correctas, conversar con el cliente adecuado o terminar la gestión indicada. En la salud, si puedes es recomendable que realices actividad física para descargar la electricidad que genera tanta actividad mental.

CÁNCER

En el amor, tu corazón te dirá qué es lo que más te interesa. Ya sabes que cuando dos corazones laten fuertes la distancia no puede hacer ningún mal. En el trabajo, Algunos se atreverán a hacer inversiones por primera vez; puede parecerte algo propio de las películas, mas solo es cuestión de recibir el asesoramiento adecuado. En la salud, echa un vistazo a tu vestuario, quizá estés utilizando tejidos que te causen alergia y de momento no lo sepas.

LEO

En el amor, el clima astrológico de este día permanecerá positivo gracias a que la mayoría de los aspectos son armónicos. Esto significa que lo que más te influenciará es el aspecto de la Luna en Tauro con Saturno en tu casa VI de la carta natal. En el trabajo, una indemnización por despido que tenías pendiente de cobrar y por la que llevas meses luchando está a punto de resolverse a tu favor. En la salud, tanta limpieza podría acarrearte una tarde llena de estornudos y lagrimeo en los ojos.

VIRGO

En el amor, sabrás cómo favorecer a tus intereses sentimentales, y si eres soltero, pondrás toda la carne en el asador para encontrar a esa persona que te haga tener ilusión cada mañana al despertar. En el trabajo, tienes que plantearte qué está en tu mano para ganar más dinero; considera hacer algunos trabajos extras, aunque sea de forma temporal. En la salud, tu susceptibilidad será bastante elevada; controla tu sentido del humor si no quieres pasar un martes en el que te hundas cada dos por tres en el lodo.

LIBRA

En el amor, los solteros del signo, han de saber que hoy lo mejor es tomarse su tiempo antes de enredarse con alguien que acaban de conocer. Es mejor que estés seguro antes de construir castillos en el aire. En el trabajo, buenas oportunidades también en el ámbito profesional, lo más probable es que formes parte de un grupo o una asociación, en la que trabajarás activamente con buenos resultados. En la salud, la salud del cuerpo también será buena, un aumento de serotonina te hará disponible para escuchar y comprender al otro. También para llevar a cabo todo tipo de actividades físicas.

ESCORPIO

En el amor, para los nativos del signo de Escorpio la energía astral de esta jornada promete efervescentes encuentros sexuales. En el trabajo, es un día complejo si permites que la energía marciana te lleve a manifestaciones groseras. Quizás tu malestar podría tener relación con la envidia que algunas personas de tu entorno laboral sienten hacia tu persona y tus capacidades. En la salud, esta jornada de martes pide que seas responsable con tus hábitos de cuidado personal y no dejes librado al azar ningún detalle, La alimentación, la higiene y el descanso son primordiales para mantener tu inmunidad en perfectas condiciones.

SAGITARIO

En el amor, los Astros revelan que puedes esperar energía positiva en el terreno de las relaciones, ya sea que estés soltero o no. En el trabajo, habrá buenas noticias para quienes buscan empleo. Seguramente no será el trabajo que esperaban, pero uno de aquellos por los que postulaban será una gran oportunidad para crecer profesionalmente. En la salud, es posible que no te sientas muy bien, podrías haber contraído alguna enfermedad infecciosa. Por suerte será algo que con el debido tratamiento médico superarás sin problemas.

CAPRICORNIO

En el amor, los nativos del signo de Capricornio disponen de la cercanía del planeta Marte a la zona zodiacal relativa al romance y la seducción y es por ello que muchos dudarán este martes entre demostrar sus sentimientos a una persona de la que están enamorados o seguir esperando un momento propicio que pueda que nunca sea tan perfecto como quisieran. En el trabajo, para hoy la energía astral indica mucha actividad en el ámbito profesional. Idas y vueltas, conversaciones y negociaciones serán lo que destaque. En la salud, los astros bendicen a los nativos del signo de la cabra con una energía muy estable en lo relativo a la salud.

ACUARIO

En el amor, los que ya están en pareja, el clima será templado, con algunas nubes pasajeras. Quizás la pareja se pueda quejar de que pasas mucho tiempo dedicado al trabajo. En el trabajo, Podría decirse que estás radiante profesionalmente hablando. Esto atraerá sin duda mejores oportunidades que reforzarán tu vida laboral con mejoras inesperadas. En la salud, estás dirigiéndote sin obstáculos hacia una transformación para mejor en todos los ámbitos de tu vida.

PISCIS

En el amor, el soltero de Piscis se encontrará con alguien fuera de lo común, quizás demasiado extravagante. Pero no dejará de picarle la curiosidad. No te dejes influenciar por los juicios banales sobre el exterior de alguien y atrévete a empezar una conversación. En el trabajo, Urano en trígono al Sol te hará sentir que necesitas cambios en tus rutinas y estilo de vida. En la salud, tendrás tiempo de prepararte nada, pero si te muestras seguro de ti mismo y de tus habilidades no debes tener ninguna preocupación.