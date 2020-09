Sin harina y sin leche: delicioso pan de banana con ¡solo 3 ingredientes!

A veces tenemos los plátanos o bananas maduras y no sabemos que receta hacer y que no requiera de tantos elementos. Hoy les proponemos una forma deliciosa de cocinar con los plátanos maduros, será mejor que no terminen en la basura y disfrutes del dulzor que tienen a pesar de su aspecto.

El plátano es una fruta muy rica que nos aporta potasio, esta es una preparación para resolver con poco tiempo, también puedes hacerlo y porcionar, luego con bolsas separadoras tienes porciones para comerlo durante la semana.

Todos querrán comer este budín y seguro será una receta que la repetirás porque tendrás todos los elementos en tu casa, disfruta y prepara todo para cocinar.

Ingredientes:

3 huevos

2 plátanos

100 gr de avena

Procedimiento: