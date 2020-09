El horóscopo de hoy de todos los signos: lunes 7 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este lunes 7 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, sientes que hay cierto abismo a tu alrededor, pero no sabes hasta qué punto lo has creado tú o si han sido los demás, que se han alejado de tu corazón. Emplea tus fuerzas en alisar tu camino, para que tu inicio de semana sea la mar de feliz. En el trabajo, se pone de manifiesto tu tenacidad y tu coraje. Sabrás cómo equilibrar ambas actitudes para así abrir nuevas puertas en el área laboral. En la salud, te arriesgas a experimentar cambios de humor y comportamientos desconcertantes.

TAURO

En el amor, quienes estén viviendo un momento familiar complicado que apuesten por la diplomacia. En el trabajo, podrías encontrar nuevas oportunidades para hacer fortuna. Permanece atento a los estímulos, y lee la prensa diaria, descubrirás informaciones muy valiosas para tu sector profesional. En la salud, los impulsos celestiales estarán tan llenos de energía que literalmente te darán alas para volar.

GÉMINIS

En el amor, el cielo es tu aliado cuando te deja espacio para dar el discurso romántico de tu vida. Por medio de tus sabias y bien elegidas palabras alcanzarás a llamar la atención de esa persona que tanto te gusta y que no se fijará en si eres alto o bajo, delgado, rubio o moreno, sino que siente debilidad por la inteligencia. En el trabajo, tus ideas de negocios tienen esta jornada un brillo especial y es que Mercurio desde tu signo aliado, Libra te da mucha claridad respecto de cualquier tema que estés intentando develar. En la salud, permitirte momentos de descanso ayudará a recargar las pilas.

CÁNCER

En el amor, en el amor tendrás más dudas de las habituales. Tu mente está divida, por un lado, ansías vivir nuevas y emocionantes aventuras, pero por otro rezas para que todo permanezca como está. En el trabajo, alcanzar tus objetivos más rápido no te aseguran que vayan a durar en el tiempo, hoy te conviene hacer las cosas con calma y sapiencia. En la salud, procura hacer algún deporte que ayude a ejercitar tu cuerpo.

LEO

En el amor, recobrarás la ilusión de los primeros meses de relación con tu pareja. En el trabajo, salir de tu zona de confort te es muy difícil últimamente y el miedo al fracaso te paraliza. Pero recuerda que, para lograr aquello que nunca has tenido, tendrás que hacer cosas que nunca has hecho. En la salud, la impaciencia puede jugarte una mala pasada. Si vives esperando que llegue ese día importante, te pierdes lo que pasa hasta que llega la fecha esperada. Además, esto te genera una ansiedad innecesaria. Aprender a vivir el ahora será tu cometido de esta jornada.

VIRGO

En el amor, te esfuerzas, quizá demasiado, en cuantificar el amor que te da la gente, quieres etiquetar cada emoción y cada sentimiento, procuras que cada situación tenga una lógica. En el trabajo, el clima astral de este día te lleva a inclinarte en la toma de riesgos financieros que no te convienen del todo. Sobre todo, ten cuidado con las inversiones especulativas. En la salud, organiza tus horarios para encontrar un poco más de tiempo, disfruta de tiempo para hacer aquello que te apetezca, ya sea en soledad, o con amigos.

LIBRA

En el amor, Venus te ofrece la oportunidad de enriquecer tu círculo social, y la amistad y el amor pueden mezclarse, esto será así especialmente para los solteros del signo. En el trabajo, la cautela se impone en el lugar de trabajo, deberás estar atento a todo movimiento para no meter la pata. En la salud, tendrás que abrir tu mente para conocerte y explorarte a ti mismo y a los demás.

ESCORPIO

En el amor, tu sensibilidad será superior a la normal y necesitarás un poco de atención extra por parte de tus seres más cercanos. Quisieras que el fin de semana no se hubiera terminado. En el trabajo, la presencia de la diosa del deseo Venus en tu zona relativa a la profesión puede dar un fuerte apoyo a tu crecimiento dentro del ámbito laboral. En la salud, estarás viviendo una jornada de gran exigencia tanto en lo físico como en el aspecto psicológico.

SAGITARIO

En el amor, mucho positivismo y suerte en el terreno amoroso, sin embargo, también tendrás que hacer frente a cambios importantes que podrían transformar tu vida amorosa. En el trabajo, empezarás la semana sintiendo que todo va mal, no tendrás muchas esperanzas, lo que hará que tu motivación baje considerablemente. No obstante, es solo tu impresión porque las cosas no te van tan mal profesionalmente. En la salud, estás sometido a estrés y eso podría bajar tus defensas.

CAPRICORNIO

En el amor, si estás esperando una declaración de amor o un retorno de tu pareja este es el momento. El ánimo emocional durante la jornada de hoy será óptimo, las personas con las que te cruces se mostrarán más cordiales que de costumbre y las influencias de los astros en signos de Tierra se harán notar. En el trabajo, tu ánimo optimista y esperanzado contagiará a muchas personas de tu entorno que colaborarán con tus ideas de progreso. En la salud, estás bajo la influencia de un tránsito planetario que te predispone a confiar en que todo saldrá bien, se trata de un influjo del planeta Júpiter en relación armoniosa con la Luna es que te confiarás por demás en la administración de tu tiempo y eso te podría acarrear complicaciones.

ACUARIO

En el amor, Marte y Venus están en armonía con tu signo, infundiéndote una fuerte armonía y sentimientos felices y equilibrados. En el trabajo, el dinamismo no debe confundirse con estrés. En la salud, siguen presentes algunas insatisfacciones, pero por otro, tu forma de ver y afrontar las cosas será diferente, ciertamente más racional y menos impulsiva.

PISCIS

En el amor, el soltero estará despreocupado, feliz viviendo el momento presente y no querrá pensar en amores, sólo en divertirse y dejarse llevar. En el trabajo, si ves que tu negocio no avanza es el momento de parar. Busca nuevas perspectivas y opiniones. Atrévete a darle un enfoque nuevo y diferente, más arriesgado. En la salud, con la Luna en Tauro te verás tentado a dejar a un lado la dieta saludable. Muchas personas se toman septiembre como una especie de enero para empezar con sus nuevas metas y objetivos.