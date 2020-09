Una más: Meghan Markle realiza una nueva demanda contra la prensa

La actriz estadounidense de 39 años, Meghan Markle, presentó a través de su abogado una nueva demanda contra la prensa. En esta ocasión va contra la agencia de fotografía Splash New quien tomó fotografías sin su autorización de ella y su pequeño hijo, Archie.

Esta no es la primera demanda de parte del matrimonio compuesto por Meghan y el príncipe Harry contra la prensa. Ya acumulan dos anteriores contra los periódicos británicos Mail on Sunday y el MailOnline de Associated Newspapers.

Las fotografías que originaron este problema legal se dieron en los bosques de Vancouver, Cánada, durante una caminata privada de Meghan Markle con el pequeño Archie en enero de este año.

La ex duquesa de Sussex se encontraba en esa ocasión dando un relajado paseo junto a su bebe y dos de sus mascotas.

La esposa del príncipe Harry señala que las imágenes representan un uso indebido de la privacidad de la duquesa y el bebé, además de violar la Ley de Protección de Datos. Además, también estarían emprendiendo una acción legal en contra de la sección de la agencia.