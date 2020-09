El horóscopo de hoy de todos los signos: domingo 6 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este domingo 6 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, esas conversaciones que estás teniendo con una nueva persona van a ir a más, y llegarán hasta lo más profundo de tu corazón. En el trabajo, puede que haya pequeños roces con personas que están por encima de tu posición; los jefes no van a ser tus mejores amigos precisamente. En la salud, las últimas molestias estomacales que has tenido se deben a la desconocida intolerancia que tienes hacia algún alimento. Habla con tu médico para que te aconseje como es debido.

TAURO

En el amor, despejarás algunas dudas que rondan por tu cabeza, y teñirás de color cualquier situación que parezca gris. En el trabajo, es muy difícil valorar en dinero una hora de tu trabajo, sobre todo, si hay personas envidiosas que te hacen de menos. En la salud, tienes cierta protección a tu alrededor de tu signo y lograrás quitarte ciertos miedos (sobre todo, si en los últimos días viviste un susto relacionado con la salud, tuya o de algún ser querido).

GÉMINIS

En el amor, existen algunas personas en tu entorno que no son del todo tus amigas y sin embargo, tú persistes en ignorar la señal de alarma que te brinda tu intuición. En el trabajo, la tendencia a gastar dinero se observa en el panorama celestial como un problema que tendrá consecuencias más duras en el futuro. En la salud, en esta jornada no te faltará la energía y las ganas de vivir. Eres una campanilla que alegra a cuanta persona está en tu presencia y por ello tendrás el cariño de tus amigos y familiares.

CÁNCER

En el amor, si estás soltero, tendrás la sensación de que Cupido se ha olvidado de ti, y que cuando lanza alguna de sus flechas se equivoca de blanco. En el trabajo, tendrás buenas noticias sobre la situación laboral de algunas personas que te importan mucho; han pasado un momento complicado, pero al fin logran ver la luz. Y en parte es porque tú les has echado una mano de manera desinteresada. En la salud, tu sexto sentido te dirá qué es lo que más falta te hace, si practicar un poco de deporte al aire libre, hacer meditación, o simplemente, dedicarte a la creación artística para canalizar tus demonios interiores.

LEO

En el amor, si hace poco que has terminado tu relación por motivos ajenos a la pareja (es decir, por intromisión de terceras personas) es posible una reconciliación. En el trabajo, es posible que alguien de tu entorno tuviera contratado un viaje al que finalmente no podrá ir. En la salud, la energía astral de Marte te dará la fuerza necesaria para llevar a cabo hoy todos tus planes

VIRGO

En el amor, sigues en la misma espiral amorosa en la que te encontrabas en días venideros: sin duda, la felicidad predomina a la tristeza o a la decepción. Aprendes a saborear las victorias rutinarias. En el trabajo, presta atención a los detalles, a veces en las conversaciones dicen mucho más los silencios que algunas palabras. En la salud, el firmamento no arroja datos alarmantes tu bienestar. Así que no tienes por qué cancelar ningún evento de los que hay en tu agenda.

LIBRA

En el amor, los Astros predicen que los sentimientos conducirán a algo muy positivo. La pasión estará en un momento álgido, especialmente para las parejas que han vivido un momento complicado. En el trabajo, el terreno profesional y económico aún no será satisfactorio, pero eso no significa que no vayas a tener éxito. En la salud, habrá una recuperación psicológica y física decididamente interesante para todos los nacidos bajo el signo de Libra.

ESCORPIO

En el amor, sigue tu camino con la mirada puesta en el futuro. Tu característica forma de ayudar a los que amas, tu amistad a prueba de todo, tu incondicional cariño son reconocidos por las personas que te conocen y por ello recibirás apoyo y consuelo. En el trabajo, esta jornada los astros te piden que bajes la velocidad. No es positivo para ti estar siempre con la atención en temas profesionales. En la salud, algunas personas de tu entorno familiar suelen ser de energías pesadas y conflictivas. La envidia que sienten y el modo de conducirse respecto de los vínculos familiares es muy desagradable pero lo peor de todo es que te agobia y daña tu buena energía.

SAGITARIO

En el amor, será posible resolver eficazmente algunos problemas relacionados con el pasado y también podemos esperar noticias interesantes en términos de amor. En el trabajo, será un día importante en el ámbito laboral donde habrá fuerza, energía y una buena dosis de optimismo. En la salud, es buen momento para renovar tus creencias, o quizás investigar sobre nuevas perspectivas vitales que podrían ampliar tus horizontes.

CAPRICORNIO

En el amor, puede que sientas pereza y desgano para salir de paseo, pero estarás dispuesto a compartir momentos de convivencia en la sencillez del hogar con tu amor. En el trabajo, te sentirás a gusto contemplando lo que tienes y planificando la manera de mejorar la comodidad del hogar. En la salud, los astros indican la tendencia a comer sin hambre y por el simple gusto de disfrutar de un momento gourmet en el que los placeres del paladar serán muy gozosos.

ACUARIO

En el amor, tanto los solteros como los comprometidos en una relación tendrán nuevas oportunidades. En el trabajo, en el ámbito profesional y económico deberán prestar especial atención a las cuestiones financieras. A pesar de esto, las inversiones no deben excluirse. No deben dejar de lado las nuevas experiencias profesionales. En la salud, habrá una recuperación, pero no será tan simple. Nos encontraremos con algunas dificultades. Será fundamental poner en práctica la originalidad y la creatividad.

PISCIS

En el amor, parece que cupido hará acto de presencia en este domingo y todo fluirá y marchará a pedir de boca en el terreno amoroso. Estar de acuerdo con tu pareja en todas las decisiones sobre los planes de esta jornada te causará una sensación de euforia. En el trabajo, los nativos de este signo que estén organizando su boda aprovecharán este día para hacer ellos mismos los regalos e invitaciones para sus invitados. Así pueden ahorrar dinero y personalizar mucho más ese día tan especial. En la salud, Tomar suplementos de vitaminas por que sí no tiene sentido. Si no tienes ninguna deficiencia ¿para qué tomar de más? Y, menos sin consultarlo con tu médico. Si crees que estás algo flojo porque te falta algún nutriente, lo que debes hacer es pedir un análisis de sangre para que te hagan un diagnóstico.