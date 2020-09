Increíble: el doble de Brad Pitt de albañil a ganar miles dólares por sus fotos

La increíble historia de vida de Nathan Meads cambió rotundamente cuando hace unos diez años un total extraño lo detuvo en medio de un Starbucks para pedirle un autógrafo confundiéndolo con el actor de Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt.

Un día se levantó siendo simplemente un albañil inglés que se dirigía al trabajo, y en cuestión de minutos advirtió su increíble parecido con el ex de Angelina Jolie. Al principio el mismo se mostraba reacio, en aquel momento tenía 24 años y su primera reacción fue reírse de la confusión de aquel hombre.

El mismo declaró a Daily Mail “He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que era de esos hombres que le gustaban a todo el mundo”. Pero no todo fue risas, contrariamente a lo que uno esperaría, quién no tomo para nada bien la nueva realidad de su parecido con Brad Pitt fue su ex pareja y madre de sus dos hijas; según explica Nathan: “Odiaba que las chicas se me acercaran y pidieran fotos”

Afortunada mente Meads volvió a encontrar el amor en Facebook, cuando Adiel Mckinven le escribió alabándole su parecido con el actor. Nathan aprovechó al instante para invitarla a cenar y ella pensó todo eso no podía ser cierto “Lo primero que le dije fue que era una pena que yo no me pareciera a Angelina Jolie” recuerda ella.

Hoy el sueño de Nathan Meads es poder dejar por completo su trabajo como albañil y dedicarse solo a ser el doble de Brad Pitt, hace unos tres años es invitado a eventos como doble del actor cobrando por ello. Además posee una cuenta de Instagram dónde comparte fotografías con sus más de 17 mil seguidores llamada @bradpitt_lookalike. Él asegura que le encanta y se divierte mucho, pero que no siempre es fácil “No puedo ir a ningún lado. Cuando voy a tiendas la gente se empuja para acercarse a mí pensando que soy Brad Pitt” concluye.