Espeluznante: Mariah Carey reveló que su hermana la ofreció a un proxeneta cuando era una niña

Mariah Carey, de 51 años, es cantante, compositora, productora y actriz. Hace mucho se sabe de su difícil infancia debido a la separación de sus padres, donde además tuvo que soportar una conflictiva convivencia con sus hermanos que son mucho más grandes que ella.

La ex esposa de Tommy Mottola se encuentra presentando su autobiografía “The Meaning of Mariah Carey”, donde cuenta los momentos más difíciles de su vida. La cantante asombró a todo el mundo hace poco cuando dio a conocer a los medios que cuando tenía alrededor de 12 años, su hermana Alison quiso venderla a un proxeneta.

Este lamentable suceso entre tantos otros realizados por su hermana, causaron traumas en la niñez de Mariah Carey, que describió a Alison como una persona problemática, “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta" expresó la artista.

Mariah comparó su proceso como madre y las vivencias con la suya, donde reveló que su madre la dejaba al cuidado de personas que no eran responsables ni sanas, y afirma que es realmente un trabajo ser madre, “Literalmente trato de que mis hijos vivan vidas increíbles, pero todos cometemos errores".

Su obra “The Meaning of Mariah Carey”, también escrita por Michaela Angela Davis, será lanzada el próximo 29 de septiembre y también estará en formato audio con la voz de la misma Carey, seguido a eso la cantante lanzará su nuevo albúm “The Rarities” el 2 de octubre.