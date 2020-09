¡Ojo! No hagas esto si no quieres que eliminen tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp es, sin dudas, la aplicación de mensajería instantánea favorita en el mundo. La empresa constantemente se encuentra trabajando en actualizaciones para que la experiencia de quienes la eligen sea la mejor. A pesar de esto, algunos usuarios hallan ausencias y buscan soluciones por su cuenta.

Una de las grandes falencias que señalan los internautas que utilizan la app es que no tiene muchas opciones de personalización. Por eso, si tu eres uno de los que buscan alternativas en aplicaciones de terceros, debes tener cuidado ya que la empresa de Facebook podría eliminarte la cuenta.

WhatsApp Plus es una herramienta que se originó con el objetivo de mejorar la clásica app de mensajería instantánea. Añadió diversas funciones que rápidamente enamoró a los usuarios. Modificar la apariencia de la aplicación con temas personalizados es una de las características que mayor popularidad adquirió.

Sin embargo, la empresa no tardó en descubrir a quienes han usado esta herramienta y ha suspendido sus cuentas temporalmente en más de una ocasión. WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y quienes la utilicen corren el riesgo de que eliminen su cuenta de manera definitiva.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señala el sitio web oficial de la empresa.