Asombrosa: actriz de Pasión de Gavilanes sorprende imitando a Shakira

Panchita fue uno de los personajes más queridos de Pasión de Gavilanes cuando se estrenó hace 17 años. Luego del gran éxito que tuvo la tira, la actriz se alejó de las cámaras y los escenarios por las constantes críticas que recibía por su aspecto físico. Hoy se desempeña como tatuadora profesional y en sus redes sociales diariamente comparte los trabajos que realiza.

Debido a la reciente retransmisión en Canal Caracol de la tira colombiana que surgió a partir de una adaptación de la serie Las Aguas Mansas, muchos de sus televidentes se preguntaron qué fue de la vida de Andrea Villarreal, quien le dio vida a este personaje tan querido por todos. Para despejar las inquietudes de sus fanáticos, la actriz brindó una entrevista en Día a día, programa de televisión matutino de Colombia.

"Soy tatuadora desde hace nueve años. El tatuaje me cambió la vida por completo; me salvó la vida", reveló al aire. "Al principio me decían: ‘Ay, ella es una actriz que se las da de que tatúa’. Pues resulta que soy una artista y desde pequeñita tengo muchos talentos, canto, cocino, bailo; hago muchas cosas y he capitalizado algunos de mis talentos", indicó.

Durante la nota, Villareal también habló sobre un hobby que tenía oculto: imitar a figuras musicales del espectáculo. Entre sus imitaciones se destacan las que hace de Shakira, Ana Gabriel, Celia Cruz y Amaia Montero.