El impresionante baile de Lourdes Sánchez con el que arrasa en TikTok

La bailarina y cantante de 34 años, Lourdes Sánchez, fue tanteada por la producción del “Cantando 2020” para sumarse al programa. Esta semana se reveló una insólita exigencia que habría realizado.

"Quiero un micrófono que me cambie la voz y me la haga linda" se escucha en un audio al cual le atribuyen a Lourdes. Al parecer ese pedido fue denegado y la también animadora infantil no se sumó al importante certamen.

Hace unas horas, Lourdes Sánchez compartió un video de TikTok que arrasa en las redes sociales. En el mismo se puede ver bailando a la morocha al ritmo de la canción Conga de Gloria Estefan.

“Arrancar bien el día es fundamental para mi😆🙌🏻 un día largo de trabajo y como siempre @ampkprotein me ayuda a estar bien” inició con su extenso mensaje Sánchez.

Lourdes Sánchez by TikTok pic.twitter.com/9NqrVV8kYU — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 23, 2020

En este corto videoclip compartido por la pareja del “Chato” Prada se la puede ver luciendo top y short animal print. Sin duda TikTok le sienta bien a la oriunda de Corrientes.