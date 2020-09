El horóscopo de hoy de todos los signos: jueves 3 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este jueves 3 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, tu corazón va a latir con una potencia que no recordabas y además, recuperarás viejas ilusiones que tenías en el terreno pasional. En el trabajo, no conseguirás que tus compañeros o tus jefes capten con rapidez tus ideas. En la salud, sientes mucha impotencia al ver aspectos de la vida que no puedes manejar, medir o pesar. Tienes un pensamiento demasiado matemático.

TAURO

En el amor, te propones no dilapidar más tu tiempo en tonterías, y centrarás todos tus esfuerzos en ser feliz, algo en los que indudablemente el corazón tiene mucho que ver. En el trabajo, haz un correcto uso de las informaciones que tengas de tu entorno profesional. En la salud, tienes sed de conocimiento. Serás el signo del zodiaco que más lea durante esta jornada.

GÉMINIS

En el amor, la imaginación puede arrastrarte a una situación confusa y peligrosa, debes prestar atención a las señales. En el trabajo, sigue enviando CV y fortaleciendo tu perfil laboral para conseguir ese trabajo que tanto anhelas. En la salud, la energía es propicia para trabajar con un terapeuta o psicólogo problemas emocionales o enfermedades de origen psicosomático.

CÁNCER

En el amor, ofrecerías tu alma al diablo por tener un manual de instrucciones para tu corazón. En el trabajo, sigue peleando como hasta ahora por cumplir tus sueños, e intenta hacer una reinvención de ti mismo si sientes que estás atrapado en un oficio que no te hace feliz, o que tiene poco futuro. En la salud, procura vivir este día sin prisas: observa las cosas que tienes a tu alrededor, tienen mucha belleza, pero pocas veces te paras a admirarla.

LEO

En el amor, Mercurio en aspecto armónico a Venus y Saturno harán que tus palabras sean muy poderosas, utilízalas como corresponda. En el trabajo, El buen aspecto de tu regente (el sol) con Júpiter te influenciarán de forma positiva para cerrar acuerdos, negocios e inversiones que te beneficiarán tanto a corto como a mediano plazo. En la salud, realiza un baño de inmersión o quédate un rato más en la cama, necesitas un cable a tierra.

VIRGO

En el amor, quieres más del amor: no sabes exactamente qué es lo que buscas, pero lo que tienes ahora mismo entre manos te parece escaso. En el trabajo, propones muchos cambios dentro de tu entorno laboral, bajo tu punto de vista las cosas se pueden hacer con mayor eficiencia, pero nadie quiere escuchar tus propuestas. En la salud, sé muy prudente a la hora de conducir vehículos, sobre todo si estás tomando nuevos remedios.

LIBRA

En el amor, poseerás una mayor complicidad en la esfera afectiva, lo que hará que la vida con la persona que amas sea más agradable y armoniosa. En el trabajo, empezarás a dar todo de ti para obtener resultados. El compromiso y el estrés, sin embargo, no te impedirán disfrutar de tu trabajo. En la salud, esta jornada enfrentarás persistentes dolores de cabeza.

ESCORPIO

En el amor, disfruta de la sensibilidad que aportan los astros en este día. En el trabajo, La influencia planetaria es fantástica para aquellos nativos que están haciendo planes de negocios o se ven involucrados en proyectos revolucionarios. En la salud, te encuentras bajo el influjo de la Luna en Piscis que te lleva a percepciones intuitivas y mágicas de difícil explicación, es algo que no puedes compartir con demasiadas personas, sabes que pocos entenderían.

SAGITARIO

En el amor, con Marte en la casa del amor, un aliado muy importante que, además de donarte energías físicas, mentales y creativas, te permite seguir siendo tan fascinante, seductor, atractivo, y quién sabe cuántas habilidades más. En el trabajo, en el terreno profesional y económico, el día comienza de la peor manera con un Mercurio en cuadratura que casi con seguridad conlleva gastos, insatisfacciones profesionales, y disminución de ganancias. En la salud, recuerda que siempre hay que estar activo para atraer la suerte y luego con un súper Marte en trígono, trabajar, encontrar el espacio para descansar, para divertirse y para dedicar tiempo a tus hobbies, así como al cuidado del cuerpo y la familia.

CAPRICORNIO

En el amor, La Luna llena te ofrecerá la posibilidad de ver el mundo y la vida con tonos más felices. En el trabajo, tu vida profesional se verá favorecida por la influencia de personas a las que consideras una eminencia en tu ámbito laboral o provienen del extranjero. En la salud, la posición de Neptuno respecto de la Luna llena ayudará la sanación con terapias alternativas o espirituales como los mantras.

ACUARIO

En el amor, algunas dificultades sentimentales son predecibles, habrá algunos momentos de crisis con la pareja, pero sólo en los casos en los que la relación haya vivido un pasado tormentoso. En el trabajo, recibirás mucha ayuda de los Astros en el terreno profesional, aprovéchalo. En la salud, todo indica que necesitas recuperarte físicamente y por eso viene en tu ayuda Marte con su sextil. Pero también hay que resolver algunos problemas personales.

PISCIS

En el amor, es una jornada excelente en lo sentimental en la que habrá muchas conversaciones e intercambios de ideas con tu pareja o conquista. En el trabajo, si hace poco que has encontrado trabajo es probable que te encuentres con una situación de precariedad. En la salud, no tiene excusa para seguir aumentando de peso, ponte a hacer algún ejercicio.