Insólito: impone récord al bajar 10 kilos en cinco horas

La hazaña de este abuelo en Rusia ha sorprendido a todo el mundo. Sin dudas ha conseguido lo que muchos intentan por años y en ocasiones, nunca logran. El hombre de la tercera edad bajó 10 kilos en tan sólo cinco horas e impuso un nuevo récord mundial.

Bagama Aigúbov es el protagonista de esta asombrosa historia y es un gran deportista. A lo largo de su vida ha participado en diversos torneos del país soviético. En esta ocasión corrió una carrera en un estadio de Majachkalá, Daguestán.

Durante su recorrido fue monitoreado por un equipo de médicos para asegurar que no se descompensara y que su salud no se viera afectada. No sólo tuvo que luchar consigo mismo para completar la trayectoria, sino también con el clima ya que por momentos llovió de manera torrencial.

El anciano fue pesado antes y después de la actividad, y tras haber tenido una extraordinaria pérdida de peso logró ingresar en el Libro de los Récords de Rusia.