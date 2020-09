Con microbikini: Wanda Nara revienta la red con un posteo en llamas

La modelo y empresaria de 33 años, Wanda Nara, reveló a través de sus redes sociales que no ha contratado nunca una niñera para ayudar a cuidar de sus hijos.

"De mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso" indicó Wanda a sus followers.

Volviendo a la reciente fotografía compartida por Wanda Nara en su cuenta de Instagram personal, en la misma se puede ver a la blonda con una bikini blanca y un delicado make up.

“Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴” escribió Nara para acompañar su reciente y bella postal en la red de la camarita.

La reciente pic de la mujer de Mauro Icardi superó la barrera de los 100 mil likes en tan solo unas horas de ser publicada y varios comentarios.